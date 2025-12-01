Мужчина ел квашеную капусту каждый день и рассказал, как это отразилось на нем

Решив оздоровиться, 35-летний мужчина провел эксперимент, съедая ежедневно по 200 граммов квашеной капусты. Он много слышал о пользе ферментированного продукта и якобы перед тем, как сесть на капустную диету, проконсультировался с гастроэнтерологом. История об этом опубликована в Сети.

Изменения экспериментатор ощутил уже через две недели. Его организм "будто сошел с ума", передает "Доктор Питер". Постоянное вздутие, повышенная потливость, бессонница, появление высыпаний на коже - сюрпризов было много. Мужчина обратился к врачу. Специалист заподозрил аллергию или инфекцию, но предположения не подтвердились.

Между тем пациент продолжил эксперимент. И, как он отметил, не зря. Следующие изменения произошли примерно через три недели. Мужчина рассказал, что в этот момент пищеварение восстановилось, ушли прежняя тревожность и раздражительность, а кожа стала чистой.

"Спустя месяц врач не узнал пациента: он будто помолодел на пять лет. Эффект объяснили "микробной перестройкой" в кишечнике", - передают журналисты.

Отмечается, что когда полезные бактерии вытесняют патогенные, последние, погибая, выделяют токсины. Организм пытается вывести их через кожу, дыхание, пот. Отсюда "обострение перед улучшением".

Пробиотики и пребиотики (несладкие йогурты, кефир, квашеная капуста) поддерживают здоровую микрофлору и помогают нормализовать работу кишечника, отметила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Но важно вводить квашеную капусту в рацион постепенно. В продукте много различных бактерий и клетчатки, которые могут выступить как раздражители для слизистой органов пищеварения. Кроме того, есть мнение, что квашеная капуста противопоказана людям с гастритом и язвой. Поэтому без консультации врача эксперименты лучше не ставить.