Какие продукты могут превратиться в яд на балконе

С первыми заморозками балконы в российских квартирах превращаются в настоящие склады. Однако представители контролирующих органов утверждают: зимний балкон не место для хранения, а опасная ловушка для вашего имущества и здоровья. «ФедералПресс» рассказывает, какие вещи категорически нельзя отправлять в холодную ссылку, даже если это удобно и все вокруг так делают.

Как продукты превращаются в яд на балконе

Пожалуй, самый распространенный и опасный миф – что балкон зимой является естественным продолжением холодильника. На деле же он становится камерой с непредсказуемыми и разрушительными для большинства продуктов условиями. Резкие перепады температур, от ночных заморозков до дневных оттепелей, создают идеальный шторм для порчи провизии.

Соленья могут замерзнуть, банки лопнуть, а картофель после оттаивания становится сладким и безвкусным.

Эксперты Роспотребнадзора говорят следующее: во-первых, домашние консервы после замораживания и оттаивания могут стать рассадником опасных болезней. Герметичность нарушается, а недостаточная термическая обработка при приготовлении создает идеальную среду для смертельно опасных бактерий. Во-вторых, крахмалистые овощи, такие как картофель, морковь и свекла, при заморозке кристаллизуются. После оттаивания они становятся волокнистыми, сладкими и быстро загнивают. В-третьих, страдает и упаковка: стеклянные банки с соленьями и вареньем лопаются.

Что категорически нельзя хранить на балконе из продуктов:

овощи и фрукты (кроме тех, что вы планируете употребить сразу в замороженном виде);

любые домашние и магазинные консервы (варенья, соленья, тушенка);

яйца (при замерзании скорлупа трескается и продукт становится непригодным);

напитки в стеклянной и пластиковой таре (газировка, пиво, вода): замерзание ведет к расширению жидкости и разрыву упаковки.

Как пластик и химия превращаются в яд

Многие хранят на балконе бытовую химию, остатки стройматериалов после ремонта или автомобильные жидкости. Эта практика не просто рискованна – она может быть прямой угрозой для здоровья домочадцев. К весне банки с краской могут растрескаться, а сам балкон пропитаться химическим запахом.

Хранение агрессивных химических веществ регламентируется строгими правилами. На балконе, где температура нестабильна, происходят процессы, превращающие обычные вещества в опасные. Лаки, краски, растворители и клеи при низких температурах расслаиваются, теряют свои свойства и становятся бесполезными.

Но главная угроза – в выделении токсичных паров. При периодическом подтаивании на зимнем солнце даже из закрытой тары могут выделяться летучие соединения, которые через микрощели попадают в квартиру и медленно отравляют воздух. Пластиковые канистры и бутылки становятся хрупкими на морозе и могут дать течь, разливая свое содержимое.

Что категорически нельзя хранить на балконе из химии: