Из-за какой ошибки в лечении гриппа антибиотики перестают убивать бактерии

Все организмы способны адаптироваться к изменяющимся условиям среды, и бактерии не исключение. Принято выделять три основные причины роста устойчивости бактерий к антибиотикам: неправильное лечение гриппа, нерациональное применение антибиотиков и широкое использование антибиотиков в сельском хозяйстве и животноводстве, рассказала «Газете.Ru» пульмонолог, врач — клинический фармаколог ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России», эксперт компании EGENY Татьяна Молостова.

«Первая — это злоупотребление антибиотиками. Пандемия коронавируса как раз показала, что фактически имело место широкомасштабное избыточное применение антибактериальных препаратов. Хорошо известно, что на коронавирус, как и на другие вирусы, антибиотики не действуют вообще, и применять их нужно только в том случае, когда течение вирусной инфекции осложняется присоединением бактериальной флоры. Это создает благоприятные условия для размножения устойчивых форм бактерий», — объяснила Молостова.

Вторая причина – нерациональное их применение: неправильный выбор антибиотика или его дозирования, не по показаниям, самостоятельное назначение и прекращение курса лечения.

«Часто люди сами себе назначают антибиотик и покупают тот, который им или их знакомым когда-то помог, не понимая, что каждый антибиотик имеет спектр действия в отношении определенных бактерий, а каждая инфекция, в зависимости от локализации, вызвана конкретными возбудителями. И они могут не совпасть. А в случае, если повезло, антибиотик оказался активным против возбудителя инфекции, и она отступила, многие люди прекращают пить антибиотики или уменьшают их дозу сразу после улучшения самочувствия, хотя полный курс лечения еще не завершен. Оставшиеся бактерии успевают приспособиться и выработать защиту», — рассказала Молостова.

Третья причина — широкое использование антибиотиков в сельском хозяйстве и животноводстве. Антибиотики добавляют животным для стимуляции роста и профилактики и лечения заболеваний. Остатки этих препаратов попадают в продукты питания и способствуют распространению устойчивых бактерий.