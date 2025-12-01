Кардиолог ответил, можно ли измерять давление после кофе

Кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, как кофе влияет на показатели, полученные при измерении артериального давления. На эту тему он высказался на YouTube-канале.

По словам Гаглошвили, кофе обычно не рекомендуется пить перед измерением артериального давления, но это довольно спорный вопрос. Сам врач, напротив, одобряет этот напиток, поэтому разрешает пациентам его употреблять.

Дело в том, что, согласно исследованиям ученых, натуральный зерновой кофе никак не влиял на показатели тонометра у людей с гипертонией, пояснил доктор. При этом он подчеркнул, что за 30 минут до измерения артериального давления не стоит курить. Кроме того, Гаглошвили призвал отказаться и от энергетических напитков.

