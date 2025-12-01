Через какое время после полового акта имеет смысл сдать анализы на ИППП

Врач общей практики Хана Патель рассказала, когда нужно сдавать анализы на разные инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Ее советы приводит издание Metro.

© Lenta.ru

Патель отметила, что после незащищенного полового акта должно пройти время, чтобы анализы показали достоверный результат. При этом она подчеркнула, что не нужно ждать появления симптомов, так как зачастую их долгое время вообще нет.

Так, по ее словам, тесты на самый распространенный штамм хламидий — венерическую лимфогранулему — показывают наиболее точный результат через две недели после вероятного заражения. Столько же нужно подождать перед проведением анализа на гонорею.

Генитальный герпес обычно диагностируют после появления симптомов. Если же их нет, но есть подозрение на заражение, то тест следует проводить не ранее, чем через 12–16 недель после полового контакта. Вирусы гепатита А и В тоже могут передаваться половым путем. Как рассказала Патель, концентрация гепатита А в крови становится заметна через 2–7 недель, гепатита В — через шесть недель.

Довольно быстро становится заметным паразит, вызывающий трихомониаз. Врач заявила, что результат можно узнать уже через неделю после заражения. Для сифилиса требуется намного больше времени— от 4 до 12 недель, а на вирус папилломы человека Патель посоветовала проверяться регулярно после начала половой жизни.

Ранее гинеколог Дивья Вора назвала неочевидную причину распространения ИППП. По ее мнению, люди стесняются обращаться к врачам с этой проблемой и заражают других людей.