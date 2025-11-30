Как сохранить молодость и здоровье

30 ноября в мире отмечают День вечной молодости. «Вечерняя Москва» выяснила, возможно ли сохранить молодость, не тратясь на экстравагантные процедуры.

В преддверии события многие пользователи в сети вспомнили американца Брайана Джонсона, который переливает себе кровь сына, живет по строгому распорядку и питается ровно на определенное количество калорий — одним словом, идет на многие рискованные меры, чтобы привести свое тело в состояние организма 18-летнего парня. Хотя на самом деле мужчине сейчас около 50 лет.

Переливания крови, питание, состоящее в большинстве своем из таблеток и БАДов, почти ежедневные медицинские обследования и регулярные испытания разных препаратов на себе — все это большой стресс для организма. Такое мнение выразила в беседе с «ВМ» врач-хирург, кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко.

«Впрочем, если человека это успокаивает и дает надежду на долгую и счастливую жизнь в молодом теле — почему бы и нет, — отметила эксперт. — Если не брать в расчет его экстравагантные решения, в основном он делает много правильных вещей, которые позволяют продлить молодость».

Речь идет о соблюдении режима: нужно находить баланс между работой и отдыхом, высыпаться. Нашему организму очень важно иметь время на восстановление. Этот процесс происходит во сне, так что ночные вечеринки перед работой хорошо на самочувствии точно не отразятся.

Режим питания играет немаловажную роль. Приемы пищи должны быть сбалансированными: содержать достаточное количество витаминов, белков, жиров и углеводов.

«Отсутствие в рационе фастфуда, быстроусваиваемых углеводов и жиров, соблюдение правильного калоража: от всего этого зависит состояние нашего тела, — отмечает врач. — Организм не может быть здоровым, если у него есть лишний вес, или наоборот, если его недостаточно».

Избыточный вес напрямую влияет на состояние лица, а стройному человеку проще сохранять его гладкость.

«Если лицо перегружено подкожно-жировой клетчаткой, развивается гравитационный тип старения: то есть мягкие ткани сползают вниз с лицевых костей. А если нет, оно как будто ссыхается: такой тип старения мы видим у спортсменов», — добавляет Ксения Авдошенко.

А вот морщины появятся в любом случае: каждая наша хмурость или улыбка оставляют свой отпечаток.

«Поскольку кожа четко зафиксирована относительно лицевых мышц, морщины закладываются в определенных местах: вокруг глаз, в носогубных складках, на шее. То есть полностью избежать их образования невозможно», — подчеркивает врач.

Безусловно, стоит также не допускать курения, не принимать алкоголь. Все это негативно влияет на печень, которая очищает нас от вредных веществ. В какой-то момент она может перестать справляться, и тогда токсины начнут влиять на другие органы нашего тела, в том числе и на кожу.

Конечно, разработать препарат от старости люди пытаются уже давно.

«Но я не уверена, что когда-нибудь ученым действительно удастся придумать какую-то панацею от старости. Так что лучше заботиться о своем организме смолоду: на регулярной основе придерживаться привычек, о которых я рассказала», — рассказывает врач.

«Вампиры» среди нас

На экране мы часто видим актеров, которые со временем практически не то что никак не меняются, а словно молодеют. Некоторых знаменитостей, которым давно уже не 17, вспомнила «ВМ».

Школьник на работе. Британский актер Томас Сангстер сегодня, кажется, практически не отличается лицом от себя в детстве. Глядя на него, невольно думаешь, что в картину позвали сниматься 20-летнего юношу. Хотя сегодня ему уже 35.

Роман Цветков, клинический психолог:

«Идея вечной молодости привлекает людей по нескольким причинам. Люди боятся смерти и неизвестности. Старение воспринимается как процесс, который приведет к концу жизни, что может вызывать тревогу. Люди не знают, что их ждет после этого. Поэтому, кстати, верующие обычно воспринимают этот процесс спокойнее: у них есть понимание, что ждет их после смерти».

