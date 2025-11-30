Какая безобидная новогодняя привычка может привести к облысению

Сезон зимних праздников может принести с собой не только радость, но и неожиданную угрозу для здоровья волос. Эксперты предупреждают, что совместное использование новогодних и зимних шапок способствует распространению стригущего лишая — заразной грибковой инфекции, которая может привести к облысению.

Как пояснил доктор Сэм Синкир, специализирующейся на проблемах кожи и волос, инфекция легко передаётся через общие головные уборы, расчёски, полотенца и другие предметы личной гигиены.

«Обычно с этой проблемой можно справиться с помощью противогрибковых препаратов, но если её не лечить слишком долго, это может привести к появлению неприглядных проплешин», — отметил он.

Стригущий лишай волосистой части головы проявляется в виде зудящих, шелушащихся участков кожи, часто имеющих форму кольца. Цвет поражённых областей может варьироваться от красного на белой коже до коричневатого или серого на смуглой.

Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Джеймс О’Донован подчёркивает, что грибок, вызывающий инфекцию, может сохраняться на предметах длительное время. Он рекомендует не только избегать совместного использования головных уборов, но и в случае заражения пройти курс лечения всем членам семьи.