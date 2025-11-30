Утренняя ошибка, которая дорого обходится пожилым

Каждое утро тысячи пожилых людей совершают одну и ту же опасную ошибку, даже не подозревая о последствиях. Речь идет о резком подъеме с постели. Казалось бы, мелочь, но очень опасная.

© ГлагоL

Когда человек быстро встает, его давление может резко упасть. Это состояние врачи называют ортостатической гипотензией. Особенно опасно это для людей старше 65 лет. Что же происходит? При резком подъеме кровь моментально устремляется в ноги, мозг временно недополучает кислород. В результате появляются головокружение, потемнение в глазах и слабость. В таком состоянии легко потерять равновесие, упасть и получить перелом, предупреждает Геннадий Лянго в своем блоге.

Опаснейшая​‍​‌‍​‍‌ утренняя привычка значительно повышает риски развития тяжелых заболеваний. Вероятность инфаркта увеличивается на 40%, инсульта — в 2-3 раза. Чтобы избежать этого, измерьте давление в положении лежа, а потом сразу после подъема. Если оно понизилось или повысилось на 20 пунктов, стоит незамедлительно попасть к ​‍​‌‍​‍‌врачу.

Что​‍​‌‍​‍‌ делать? Не спешите. Просто полежите немного, сделайте глубокий вдох-выдох. Медленно согните ноги в коленях, повернитесь на бок. Только потом аккуратно сядьте на край кровати, а затем спокойно ​‍​‌‍​‍‌поднимайтесь.

«ГлагоL» ранее писал, что неврологи называют утро самым опасным временем для сосудов. Пик инсультов приходится именно на период с 6 до 10 утра.