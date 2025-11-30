Семь факторов риска развития нарушений ЖКТ

Гастроэнтеролог Татьяна Колесова отметила:

© СОВА

Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.

По ее словам, влияние на ЖКТ оказывают:

несбалансированное питание (переизбыток жирной, жареной, копченой или острой пищи, быстрые перекусы наносят удар по желудку и кишечнику. Если в рационе мало овощей, фруктов и клетчатки, то риск нарушений возрастает);

вредные привычки (алкоголь и курение сильно раздражают слизистую и тем самым провоцируют воспаления);

малоподвижный образ жизни (недостаточная физическая активность замедляет перистальтику, ухудшает кровообращение и способствует застою в органах пищеварения);

бесконтрольный прием лекарств (антибиотики и гормональные препараты способны раздражать слизистую желудка и кишечника, их не стоит принимать без назначения врача);

инфекции, например, бактерия Helicobacter pylori (вызывает гастрит и язвенную болезнь);

наследственность (особенно если есть заболевания ЖКТ у близких родственников);

лишний вес (увеличивается риск нарушений в работе печени, поджелудочной железы и кишечника).

Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно соблюдать режим. Есть нужно небольшими порциями по 4-5 раз в день и пить достаточное количество воды (не менее полутора литров в день).

В случае появления болей в животе, частой изжоги, тошноты, нарушений стула, тяжести после еды, а также снижения аппетита следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее самарский гастроэнтеролог рассказал, как поддерживать здоровье ЖКТ с детства.