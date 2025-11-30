Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья

Он сочетает в себе высококачественный белок, кальций и другие важные нутриенты. Речь идёт о твороге, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Специалист выделил несколько ключевых преимуществ продукта: казеиновый белок обеспечивает длительное питание мышц, кальций укрепляет костную ткань, а пробиотические культуры поддерживают здоровье микрофлоры кишечника.

Особое внимание гастроэнтеролог уделил времени употребления творога. По его словам, этот продукт лучше всего есть вечером, поскольку он стимулирует синтез мышечного белка на протяжении всей ночи, не вызывая при этом изжоги.

«Исследования опровергают распространённые мифы о гормонах в твороге и подтверждают его благотворное влияние на метаболизм, нервную систему и даже здоровье печени», — добавил доктор Вялов.

При этом эксперт предупредил, что от обезжиренного варианта творога лучше отказаться, поскольку в таком случае питательные вещества будут плохо усваиваться организмом.