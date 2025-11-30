Три продукта, которые очистят кишечник и снизят плохой холестерин

Что произойдет в организме, если ежедневно съедать по два яблока, рассказала врач Лиза Афинская. Основываясь на последних научных данных, специалист отметила: доступный продукт действительно помогает снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. Это происходит за счет содержания в продукте клетчатки и способности активных веществ из него влиять на уровень холестерина в крови.

"В одном из исследований участники съедали по два яблока в день. В итоге у них снизился уровень холестерина через восемь недель", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Кроме того, ученые подтвердили, что снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП - сливы. Они также помогают наладить работу кишечника.

"В научных исследованиях тестировали сушеные сливы, сливовый сок и пюре из сливы", - уточнила специалист.

Сливы способствуют и замедлению потери костной массы у женщин в постменопаузе. Сообщается, что участницы эксперимента съедали 50 граммов чернослива в день.

Обратила Лиза Афинская и особое внимание на голубику, которая показала свой потенциал в снижении общего и плохого холестерина у людей с метаболическим синдромом.