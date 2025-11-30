Онищенко назвал опасное последствие «зимовки» в теплых странах

Россиянам следует отказаться от поездок в теплые страны на новогодние праздники, так как у организма могут возникнуть сложности в климатической адаптации. Об этом в воскресенье, 30 ноября, предупредил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

© Вечерняя Москва

— Не надо ехать в теплые страны. У нас с вами есть инерция адаптации. Поедут туда, неделю-полторы нужно адаптироваться к теплу, ко времени, к еде. Потом возвращаются в холодный и сырой климат, — уточнил он.

Онищенко также напомнил, что выходные по случаю праздников будут длиться 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, передает РИА Новости.

Популярный путеводитель Fodor's Travel, в свою очередь, призвал туристов пересмотреть свои планы на 2026 год и «избегать» восемь популярных направлений. Причина не только в безопасности путешественников, но и в особенностях самих регионов.

Сейчас многие выбирают, куда выбраться на новогодние каникулы. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России назвали самые востребованные страны для новогодних путешествий.