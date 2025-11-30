Золотое молоко для здоровья: как обычное пшено помогает мозгу и сосудам

Пока все ищут какие-то чудо-продукты, самое полезное часто прямо у нас на кухне лежит! Вот, например, про пшенное молоко почти никто не вспоминает. А зря! Оно может быть даже лучше всяких модных штучек.

© ГлагоL

Пшенное молоко помогает нервам, улучшает память и работу мозги лучше работают. Особенно это важно пожилым людям, когда мозгу нужна помощь, отмечает канал «Здоровый дух».

Сердечно-сосудистая система тоже скажет вам «спасибо» за пшенное молоко. И вот почему. Магний расслабляет сосуды и нормализует давление, а кремний сохраняет их эластичность. Кардиологи напоминают, что нехватка этих элементов приводит к многим проблемам со здоровьем.

Пшенное молоко здорово помогает поддерживать нормальный кислотно-щелочной баланс в организме. Это важно, чтобы живот хорошо работал. Плюс, в нем нет глютена, так что пить его могут вообще все. И еще, в отличие от обычного коровьего молока, оно не создает проблем с перевариванием.

Готовится он вообще просто. Пшено перебираем, хорошенько промываем и варим на маленьком огне минут тридцать. Потом взбиваем блендером и процеживаем. Получается мягкий напиток с ореховым вкусом. Его можно просто так пить, а можно вместо молока добавлять куда-нибудь.