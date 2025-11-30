Почему масляный раствор витамина D подходит не всем

Витамин D продается в капсулах, а также в виде масляного или водного раствора. Опрошенные "РГ" врачи отмечают, что именно в масляной форме он эффективнее, однако подходит не всем.

© Российская Газета

"Витамин D - жирорастворимый, поэтому в масляном растворе он хорошо усваивается, но только при нормальном пищеварении", - говорит эндокринолог и диетолог Арина Мамина.

По ее словам, в случаях случаях, когда есть нарушения всасывания жиров, например, заболевания печени и желчевыводящих путей, ожирение, стоит отдать предпочтение водной форме.

То есть, именно водный раствор необходимо выбирать пациентам с удаленным желчным пузырем, а также испытывающим проблемы с желудочно-кишечным трактом, поясняет врач-педиатр и инфекционист медицинской компании "ЛабКвест+Q Клиника" Вера Сережина. Для детей, подчеркнула она, тоже предпочтительнее водная форма, поскольку у них ещё не сформировано желчеобразование, благодаря которому расщепляются жиры.

Водный раствор витамина D рекомендуется также пожилым людям, отмечает главврач "ГорКлиники", терапевт Ирина Яковлева. Остальным, кто принимает его в виде масляного раствора, она посоветовала делать это во время еды - для лучшего усвоения.

Яковлева обратила внимание, что витамин D особенно особенно важен для детей в первый год жизни, когда быстро формируется скелет и череп. Взрослым он тоже нужен, особенно при дефиците солнца, а также тем, у кого тёмная кожа, кто носит закрытую одежду, страдает ожирением, увлекается веганством. В числе показаний для корректировки этого витамина - беременность и пожилой возраст.

По словам врача, на дефицит этого витамина у детей может указывать потливость головы, раздражительность, мышечная вялость, задержка закрытия родничка, поздние костные деформации, а у взрослых - мышечная слабость и судороги, боли в костях и спине, частые ОРВИ, медленное заживление ран, выпадение волос.

Педиатр и инфекционист Сережина добавила, что для жителей России дефицит витамина D почти повсеместное явление, связанное проживанием на территории с низкой инсоляцией. Поэтому чаще всего требуется дополнительный приём в дозах от 2000 до 5000 МЕ в сутки, они считаются профилактическими. В то же время медицинский директор Международной медицинской лаборатории "Хеликс" Дмитрий Денисов обратил внимание, что анализ на витамин D занимает первое место по популярности в осенне-зимний период - на этот тест приходится более 60% от общей доли всех анализов на витамины.

Он также подчеркнул, что уровень витамина D в организме зависит не только от сезона, но и от исходных запасов, питания, возраста и наличия хронических заболеваний.