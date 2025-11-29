Врач рассказал о простом способе улучшить память

Улучшению памяти способствуют авокадо, горький шоколад, зелёный чай и некоторые приправы. Об этом диетолог Александра Разаренова рассказала порталу Noi.

© Unsplash

Авокадо содержит много полезных жиров, калия, клетчатки и антиоксидантов. Пантотеновая кислота помогает формированию долгосрочной памяти. Однако диетолог предупредила, что этот продукт очень калорийный.

На втором месте оказался розмарин, содержащий ацетилхолин, необходимый для поддержки мыслительных процессов. Третью строчку топа заняло оливковое масло, которое считается эффективным средством для профилактики болезни Альцгеймера.

Не менее полезным для мозга считается зелёный чай. L-теанин в напитке повышает обучаемость и общую работоспособность, а антиоксиданты генерируют стволовые клетки. В список также вошёл горький шоколад с высоким содержанием какао.