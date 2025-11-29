Названа лучшая диета для здоровья сердца

Правильное питание помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и снижает риск возникновения заболеваний сердца, заявила кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева. Лучшую диету для здоровья сердечно-сосудистой системы она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, самая полезная для здоровья сердца диета — средиземноморская. Ее основу составляют рыба, морепродукты, богатые клетчаткой овощи и фрукты, объяснила Фомичева. При этом фастфуд и красное мясо при такой системе питания ограничиваются. Кроме того, для здоровья сердца кардиолог посоветовала ограничить употребление соли и простых углеводов.

Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, недостаточно одной коррекции питания, добавила доктор. Она призвала отказаться от курения, научиться управлять стрессом и заниматься физической активностью от 30 до 60 минут в день не менее пяти раз в неделю. Фомичева уточнила, что подойдут любые аэробные нагрузки: быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде.

Ранее кардиолог Сергей Васильев предупредил об особой опасности холодов для сердечно-сосудистой системы. Он рассказал, что у людей с болезнями сердца в первые морозы может появиться так называемая холодовая стенокардия.