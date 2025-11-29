Должен ли тренер составлять план питания — мнение специалистов

Вместе с тренером и диетологом разбираемся, в каких случаях эта услуга полезна и безопасна.

Желание добиться результата иногда очень сильно. Поэтому, когда встречается тренер, обещающий не только программу тренировок, но ещё и план питания, кажется, что это «золотое предложение».

Однако это далеко не всегда так. Рассказываем, как выбрать специалиста, которому можно доверить не только занятия, но и свой рацион.

Связь между питанием и спортивными результатами

Фитнес — это в первую очередь работа с внешним видом. Параллельно с этим, в зависимости от уровня тренера или знаний самого занимающегося, решаются различные задачи, связанные со здоровьем и способностью тела к движению. Но в большинстве случаев эстетика становится основной целью.

«Работа над внешним видом — всегда совокупность факторов, так что речь не только про тренировки. Тут важны и режим дня, и уровень стресса, и способы восстановления, и качество сна, и экология, и, конечно же, питание», — Максим Оборин, тренер с более чем 20-летним стажем, наставник фитнес-школы Evotren.

Сразу будем избегать мифа «питание — это 80% результата». Ни одни исследования не пытались выявить соотношение факторов, потому что это попросту невозможно. Важно всё, в том числе питание. Есть случаи, когда несоблюдение режима питания с качественной работой по другим направлениям давало нужный результат, а есть ситуации, когда не давало. Тут всё очень индивидуально.

Задача, будь то набор массы или снижение веса — комплексная. Но питание для некоторых посетителей зала стало краеугольным камнем. И всё бы ничего, но, когда программы питания составляет каждый третий тренер, могут проявляться результаты их ошибок, которые потом приходится долго и дорого исправлять.

Почему тренер не должен составлять план питания?

Всё довольно прозаично. Питание, как и любое другое направление, связанное с физиологией, требует очень глубокого погружения в вопрос. Вопреки расхожему мнению, что это просто подсчёт белков, жиров и углеводов, в теме питания есть множество нюансов и подводных камней.

Начнём с того, что перед составлением плана питания специалист должен запросить результаты анализов, а также собрать анамнез по возможным болезням. Особенности желудочно-кишечного тракта, восприимчивость к инсулину, список принимаемых лекарств, гормональный фон и многое другое любым врачом-диетологом или грамотным нутрициологом учитываются в обязательном порядке. Каждый компонент напрямую влияет на будущую стратегию.

Варианты в духе «ешь курицу, рис и брокколи», «режь углеводы и добавь белка» и прочие сопровождаемые массой «вкусных и полезных рецептов» советы могут привести как к отсутствию результата, так и к обострению заболеваний.

Диетологи и нутрициологи постоянно повышают квалификацию в своём направлении, изучают новые исследования, каждое из которых позволяет более точно и грамотно составлять план питания, который подойдёт конкретному человеку для его целей. И всё это надо анализировать и сопоставлять, не говоря уже о медицинских знаниях, которые для этого требуются.

У грамотного тренера просто нет на это времени. Ведь любой профессионал, помимо проведения тренировок, занят анализом динамики своих подопечных, формированием и коррекцией стратегии занятий, изучением исследований в своём направлении. Также тренер тратит время на обучение для повышения квалификации.

Объективно, чтобы составить программу питания для конкретного человека, нужно потратить не один час. А если это прилагается к тренировкам бонусом и делается за пять минут или стоит условно 500 рублей, такой подход вызывает вопросы. Как минимум — почему тренер не потратил эти несколько часов на проведение тренировок, где он заработает гораздо больше?

Когда тренер может составлять план питания?

Важно понимать, что такие сомнения не касаются тренеров, которые имеют соответствующую профессию. Если у вашего наставника есть высшее медицинское образование и подтверждённая квалификация врача-диетолога, он может продавать услугу, включающую и план питания. Но их подход вдумчивый и с гарантиями безопасности.

Существуют и тренеры, отдельно получившие профессию нутрициолога. У них есть диплом о профпереподготовке по данному направлению (не путайте его с сертификатом о двухдневном семинаре). И они тоже почти всегда отличаются серьёзным подходом к вопросу, зачастую ставя услугу отдельным прайсом. В обоих случаях, скорее всего, такой специалист подпишет с вами договор, где будут указаны все данные, что застрахует и его, и вас.

А вот в ситуациях, когда нет ни диплома, ни договора, ни сбора данных с их глубоким анализом, лучше от тренера уходить. И не только в контексте питания, но и в вопросе тренировок. Ведь если он так относится к здоровью подопечного в одном направлении, то и в другом будет придерживаться тех же принципов.

Тренер в первую очередь занимается тренировочным процессом. Он может корректировать ваш рацион, если у него есть соответствующее образование. Он может оказывать психологические услуги, если у него есть соответствующее образование. Он даже может работать со сном и циркадными ритмами, если на досуге получил образование сомнолога. Но в этом случае у него будет очень ограниченное количество подопечных, а стоимость услуг — несравнимо выше. А вот если тренер во всех областях знаток, то, скорее всего, он не разбирается ни в чём, в том числе и в том, как тренировать людей.

Мнение врача

«Тренер без медицинского образования не может составлять план питания — это не просто непрофессионально, но и опасно. За стандартными жалобами на "вздутие" или "дискомфорт" могут скрываться серьёзные диагнозы: панкреатит, холецистит, СРК, язвенная болезнь», — Эльвира Белёва, врач-гастроэнтеролог, диетолог.

Мы должны учитывать не только физические нагрузки, рост, вес и желание клиента, к примеру, похудеть. Врачи смотрят на разные показатели:

фазы болезней, обострение или ремиссию;

работу почек — большое количества белка может нарушить их работу;

индивидуальную переносимость продуктов;

потерю жидкости;

количество дефекаций.

Непрофессиональные рекомендации могут спровоцировать обострение, нарушить электролитный баланс и замедлить восстановление. Питание — это такая же медицина, как и препараты. Назначать его должен специалист, который видит полную картину здоровья пациента.

Выбирая наставника, обращайте внимание не на его прайс и громкие обещания, а на образование и подход. Иначе вы рискуете не только не увидеть результата в зеркале, но и получить травмы и заболевания на выходе.

