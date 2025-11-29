Какой доступный продукт может улучшить состояние сосудов

Греческие кардиологи показали, что ежедневное употребление оливкового масла первого холодного отжима может заметно улучшать состояние сосудов у людей с повышенным холестерином.

Как сообщает Nutrients, во время эксперимента у пациентов с нарушенным липидным профилем сосудистая функция улучшилась: кровь быстрее возвращалась в ткани после краткого пережатия, повышалась эффективность кислородного обмена, а диастолическое давление и частота пульса слегка снижались. Особенно интересный результат дали масла с высоким содержанием полифенолов: при меньшей дозе они обеспечивали более выраженное улучшение кровотока и снижение систолического давления.

Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим, поэтому говорить о лечебном эффекте рано. Однако работа добавляет доказательств в пользу того, что богатое полифенолами оливковое масло действительно может поддерживать здоровье сосудов — особенно у людей с повышенным холестерином.

