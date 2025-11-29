Можно ли похудеть за месяц до Нового года без вреда здоровью

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на сколько можно похудеть за один месяц тренировок и правильного распорядка дня.

© Сетевое издание m24.ru

Начало декабря – как финишная прямая перед глазами спортсмена: она не просто мотивирует приложить все усилия, чтобы ее пересечь, но и еще дает надежду, что за этой чертой ждет заслуженный отдых, а также, возможно, награда.

Так и мы, когда осознаем, что до конца года остается всего месяц, начинаем активнее закрывать рабочие проекты, выбирать подарки для родных и близких, а также планируем, как провести новогодние каникулы. При этом есть люди, которые за месяц до праздников ставят перед собой не только задачу закрыть рабочие вопросы, но и похудеть, ведь впереди не только длительный отдых, но и период откровенного переедания. Какого результата можно добиться за четыре недели, разберем в этом материале.

Когда мы говорим о человеке, который хочет похудеть за столь короткий период времени, то здесь результат всегда будет зависеть от количества лишнего веса. Как известно, различают три основных стадии ожирения:

первая, когда процент подкожной жировой клетчатки составляет от 20 до 30 процентов от общей массы тела;

вторая, при которой избыток жира уже больше 30 процентов;

третья, когда лишний вес превышает 40 процентов.

При больших цифрах ставят диагноз "морбидное ожирение". И здесь, как правило, нужна помощь врачей, так как при таком избытке веса тела худеть нужно под наблюдением. Также нужно понимать, что жир откладывается не только под кожей, но и (особенно у мужчин) между внутренними органами. Это так называемый висцеральный жир – один из самых опасных видов отложений, так как он может способствовать развитию более серьезных осложнений, например гипертонии или сахарного диабета.

Так на сколько можно похудеть за месяц в зависимости от вида ожирения? Как бы парадоксально это ни звучало, но самый лучший результат будет у людей с большим весом. Почему? Здесь все достаточно просто. Жировые клетки содержат много воды, соответственно, чем сильнее ожирение, тем больше жидкости в организме. Когда человек начинает регулярно тренироваться, а также серьезно меняет режим питания, то вода уходит, благодаря чему человек видит результат не только на весах, но и в зеркале.

По своему опыту работы я знаю примеры, когда мужчина потерял за один месяц 46 килограммов – по результатам биоэмпидансометрии (измерение состава тела), из них вода составляла почти 28. Но здесь как раз был случай морбидного ожирения: при росте 196 сантиметров мужчина весил 192 килограмма.

К слову, данная потеря веса буквально спасла ему жизнь, ведь была колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и высокие риски развития острого состояния – инфаркта миокарда.

Означает ли это, что и дальше результат будет таким же стремительным? Как не сложно догадаться, нет. И чем меньше жировых отложений у человека, тем сложнее с ними бороться.

Так какие могут быть цифры? При первой степени ожирения возможна потеря от 3 до 6 килограммов за месяц. При второй степени – от 4 до 9. При третьей цифра может уверенно превышать 10 килограммов.

Но это только в том случае, если человек на сто процентов соблюдает все правила "игры".

А что потом? Потом результат будет все меньше, ведь накопленный жир – это не просто некая проблема, связанная с неправильным питанием и отсутствием физических нагрузок. Свойство откладывать "про запас" заложено в нас генетически и досталось от доисторических предков, которые не имели возможность полноценно питаться три раза в день. Поэтому организм и запасал. Другими словами, чем сильнее вы худеете, тем длительнее становится этот процесс.

Также это зависит от возраста человека. Здесь нет никаких особенных секретов – просто чем мы старше, тем медленнее все наши физиологические процессы. Поэтому здесь нужно проявить больше терпения, ведь с годами и сами нагрузки нужно давать дозированно.

Так что делать? Какой план действий? Для начала нужно серьезно поменять пищевые привычки. В первую очередь рекомендуется полностью отказаться от любого употребления столового сахара, то есть от любых сладких напитков (как домашних, так и покупных). Под запрет подпадают все свежевыжатые соки без мякоти, так как это просто сладкий напиток.

К слову, к фруктам тоже нужно отнестись внимательно, ведь фруктоза, которую многие производители "правильного питания" позиционируют как часть "полезных углеводов", на самом деле является изомером (вариантом) глюкозы, а значит, с точки зрения похудения от нее лучше отказаться. Либо максимально снизить потребление. Да, это сложно, но если есть четко выраженная задача, нужно проявить силу воли.

Также убираем из рациона все виды энергетиков, алкоголь любой крепости, а также некоторые виды напитков из спортивного питания, например изотоники, так как в них тоже добавляют углеводы.

Далее исключаем сладости, мучное, полуфабрикаты, фастфуд, майонез, а также чипсы, сухари и разного рода пивные закуски, даже в его отсутствие.

Для любителей японской кухни: суши тоже подпадают под запрет из-за большого количества углеводов и соли.

А что остается? Нормальное, сбалансированное питание, богатое клетчаткой (овощи, особенно зеленые), мясные продукты (желательно не жирными сортами), кисломолочные продукты, сложные углеводы для обеспечения энергии, а также достаточное количество чистой питьевой воды.

Что касается тренировок, то здесь нужно отдать предпочтение кардио, в идеале до 5 раз в неделю по 45–60 минут.

Важно: выбор тренажера будет зависеть от количества лишнего веса. Например, при ожирении больше второй степени я не рекомендую бег или скакалку, так как такие нагрузки будут перегружать опорно-двигательный аппарат. В данном случае лучше обратить внимание на вело- и эллиптический тренажер или занятия в бассейне.

Но самое главное, если вы решили похудеть к новогодним праздникам, – нужно выработать у себя не только правильные пищевые привычки, но и регулярно заниматься. Ваша задача – в сами праздники не вернуть потерянный вес, так как такой откат будет вреден не только для физического, но и психологического состояния.