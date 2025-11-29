Кофе приносит счастье: как правильно пить напиток

Как недавно выяснили зарубежные ученые, выпитая утром чашка кофе влияет на настроение, вызывая рост позитивных эмоций. Результаты их исследования прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

Ученые из Университета Билефельда и Университета Уорика наблюдали за 236 молодыми людьми в реальных условиях (исследование опубликовано в Scientific Reports).

Как выяснилось, утром кофе влияет на настроение куда заметнее, чем если бы вы его выпили в другое время суток.

Так, участники исследования чаще отмечали после употребления кофеина рост позитивных эмоций: бодрости, энтузиазма, вдохновения. Причем наиболее выраженный эффект наблюдался в первые 2,5 часа после пробуждения.

В чем же секрет? Дело в том, что по утрам наш организм находится в состоянии естественного "энергетического дефицита": уровень аденозина высок, бодрость только "разгоняется". Кофеин блокирует рецепторы аденозина, ускоряя включение нейросистемы и усиливая выброс нейромедиаторов, которые связаны с мотивацией и эмоциональным подъемом, говорится в сообщении доктора Павловой.

«Правда, бывают исключения. Влияние кофе на настроение зависит еще и от контекста: сна, уровня усталости, чувствительности к кофеину и даже социальной обстановки», — отмечает она.

Специалист указывает: нельзя пить кофе натощак, даже в попытках "стать счастливее".

Первое, что нужно сделать после пробуждения — дать организму мягко включиться: проснуться без стимуляторов, выпить стакан теплой воды, тем самым запустив работу ЖКТ и гидратацию после ночи; съесть сбалансированный завтрак, чтобы организм получил питательные вещества и начал нормальную регуляцию сахара в крови.