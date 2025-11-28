Элементолог рассказал о правильном питании зимой

С наступлением холодного времени года, диета многих людей претерпевает изменения, что приводит к уменьшению потребления важных белков и микроэлементов и, как следствие, увеличивает уязвимость к респираторным инфекциям. Об этом сообщил Андрей Скальный, кандидат медицинских наук и специалист по микроэлементам.

© Unsplash

Врач пояснил, что зимний рацион часто смещается в сторону углеводной и жирной пищи для обеспечения организма энергией. Однако это может приводить к недостаточному поступлению витаминов, минералов, аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот (омега-3). Снижение потребления белков, которые играют ключевую роль в транспортировке и усвоении микроэлементов, также усугубляет ситуацию.

В результате повышается вероятность развития дефицитных состояний, простудных заболеваний и ухудшения общего состояния здоровья. Наиболее часто зимой наблюдается недостаток цинка, селена, железа, йода, марганца, меди и кремния, что ослабляет иммунную систему. Кроме того, снижается потребление витаминов группы B, а также витаминов A, D, E и K. Особенно подвержены дефициту люди, работающие в сложных климатических условиях, например, на добывающих и производственных предприятиях, уточнил эксперт.

Андрей Скальный добавил в беседе с Life.ru, что своевременная лабораторная диагностика, направленная на оценку уровня макро- и микроэлементов, витаминов, аминокислот и омега-3 жирных кислот, позволяет определить, какие именно нутрицевтики (БАДы) необходимы для коррекции выявленных дисбалансов в каждом конкретном случае. При этом усвоение и эффективность этих добавок можно повысить за счет употребления белков животного происхождения.

Он подчеркнул, что животный белок, в отличие от растительного, легче усваивается организмом и содержит незаменимые аминокислоты. Цинк, входящий в состав аминокислот в животном белке, является важным показателем достаточного потребления этого нутриента. Восполнение дефицита цинка пептидами животного происхождения – наиболее эффективный и простой способ поддержания здоровья.

Ранее Врач Шахмарданов предупредил, что птичий грипп передается через мясо и яйца.