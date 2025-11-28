Людям старше 35 лет назвали пять бесплатных способов поддержать здоровье

Врач общей практики из Великобритании Амир Хан назвал пять эффективных и абсолютно бесплатных способов поддержать здоровье после 35 лет. На слова врача обратило внимание издание Daily Mirror.

© Freepik

Главным правилом долголетия Хан назвал привычку гулять по утрам. По его словам, солнечный свет помогает правильной работе циркадных ритмов, снижает уровень кортизола, наполняет энергией и даже стабилизирует уровень гормонов, отвечающих за аппетит и насыщение.

Второй бесплатный оздоровительный лайфхак, о котором рассказал врач, направлен на то, чтобы насытить клетки кислородом. Специалист пояснил, что с возрастом организм начинает менее эффективно использовать кислород и ткани могут недополучать этот важнейший для них ресурс. Исправить это можно с помощью высокоинтенсивных тренировок. При этом Хан подчеркнул, что людям старше 35 лет совсем необязательно до изнеможения тренироваться в зале, достаточно в течение дня пробежаться по лестнице вверх или быстро подняться в гору.

«Важно, чтобы на 20-40 секунд вы ощущали активную работу сердца», — дал совет врач.

Кроме того, Хан посоветовал после 35 лет время от времени проверять уровень артериального давления и поддерживать физическую активность, чтобы сохранить здоровье суставов и костей.

«Возьмите за привычку чистить зубы, стоя на одной ноге. Это простое упражнение поможет в старости лучше держать равновесие», — убежден медик.

