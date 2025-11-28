Названы три незаметно ускоряющие старение бытовые привычки

Тренер, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова назвала три бытовые привычки, которые незаметно ускоряют старение. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Ключевым фактором старения Гуфранова назвала сидячий образ жизни. Недостаток физической активности провоцирует снижение мышечного тонуса и ухудшает выработку гормонов тестостерона и эндорфина.

«Если мы не используем мышцы в работе, организм старается сократить энергозатраты и перестает их питать. Запускается процесс атрофии мышц, снижения крово- и лимфотока и, как следствие, происходит замедление метаболизма», — объяснила тренер.

Также она посоветовала соблюдать режим сна и отдыха. По словам специалистки, из-за недосыпа нарушается выработка гормона мелатонина и повышается уровень кортизола. Если человек хронически не высыпается, гормональный дисбаланс может привести к развитию различных заболеваний, нарушению концентрации, постоянной усталости, раздражению, появлению мешков под глазами.

Третья на первый взгляд безобидная привычка, которая, по мнению Гуфрановой, ускоряет старение, — использование гаджетов в неправильной позе. Если человек наклоняет голову, когда пользуется ноутбуком или телефоном, это приводит к перенапряжению шеи, сутулости, снижению тонуса мышц лица и шеи, появлению ранних морщин, второму подбородку и сдавливанию сосудов. Из-за неправильной позы клеткам и тканям не хватает кислорода, а цвет лица становится тусклее.

