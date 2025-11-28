Россиян предупредили об опасности плавленого сыра

Национальная Служба Новостей

Регулярное употребление плавленного сыра может оказать негативное влияние на организм человека. Об этом NEWS.ru заявила нутрициолог Елена Желянина.

© Freepik

По её словам, в составе некоторых плавленых сыров, особенно дешевых, можно встретить гидрогенизированные растительные жиры, насыщенные жиры, соль, стабилизаторы, пирофосфаты и цитрат натрия.

Эксперт отметила, что «благодаря» им можно получить нарушение минерального баланса и метаболизма жиров, а также снижение «хорошего» холестерина с параллельным повышением «плохого».

«Такой дисбаланс вызывает значительный риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, повышает риск инсультов и инфарктов... способствует набору веса и повышению сахара крови», — заключила Желянина.

