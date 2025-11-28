Гастроэнтеролог объяснил, как избежать срывов в Рождественский пост

Сегодня начался Рождественский пост, который на 40 дней изменит пищевые привычки многих россиян. Для организма подобные перемены всегда являются серьезным испытанием. Как сделать этот процесс максимально комфортным и сохранить хорошее самочувствие во время поста?

Как отмечает гастроэнтеролог Екатерина Кашух, самые трудные с эмоциональной точки зрения — именно первые дни поста, ведь зачастую ограничения касаются привычных и любимых блюд. При этом если соблюдать правила рационального питания, большого стресса организм во время поста испытывать не должен.

«‎Главное — правильно подготовиться: продумать меню с поправками на ограничения, не снижать резко калорийность рациона, не исключать привычные разрешенные продукты, не налегать на сырые овощи и фрукты или какой-то один продукт», — отметила врач в беседе с Life.ru.

Специалист выделила три самые распространенные ошибки, которые могут сделать соблюдение поста не очень комфортным:

Резкое снижение общей калорийности питания. Такое подход приведет к переутомлению, нервозности и падению продуктивности — все это в конечном итоге может спровоцировать срыв.

Переход на исключительно сырые овощи и фрукты. Это может привести к метеоризму, тяжести в животе и проблемам с пищеварением. Врач рекомендует употреблять овощи после термической обработки в период поста — это обеспечит более щадящее воздействие на кишечник.

Недостаточное употребление белка. Белок необходим организму для восстановления тканей, процессов роста, синтеза ферментов, иммунных клеток и гормонов. Несмотря на запрет животного белка в этот период, крайне важно получать достаточное количество белка из растительных источников — горох, нут, фасоль, соевые продукты. Все эти продукты обеспечат организм необходимым строительным материалов, что особенно важно для людей, активно занимающихся спортом или выполняющих тяжелую физическую работу.

Для максимально комфортного соблюдения поста врач рекомендует заранее продумать сбалансированное меню, подобрать полезные и вкусные блюда, обязательно включающие в себя сложные углеводы и достаточное количество растительных жиров и белка. Для лучшего насыщения можно немного увеличить порции.

Кашух также отметила, что соблюдение поста может быть показано не всем по состоянию здоровья, поэтому перед тем, как менять свои пищевые привычки, следует проконсультироваться у специалиста.