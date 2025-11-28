Названа приводящая к глухоте ошибка в гигиене

Неправильная чистка ушей может привести к временной или постоянной глухоте, предупредил врач общей практики Сурадж Кукадия. На соответствующий пост медика в TikTok обратило внимание Daily Mail.

Главной ошибкой в гигиене ушей врач назвал использование ватных палочек. По его словам, они плохо убирают ушную серу, зато легко могут повредить слуховой проход и даже спровоцировать полную потерю слуха.

«Это происходит из-за повреждения волосковых клеток улитки внутреннего уха. Сначала появляется шум в ушах, обусловленный перенапряжением уцелевших участков. В конечном итоге это ведет к хронической потере слуха», — объяснил врач.

Помимо этого, использование ватных палочек может спровоцировать инфекцию и временную потерю слуха из-за повреждения барабанной перепонки. Кукадия подчеркнул, что правильная гигиена ушей не требует их внутренней чистки. Достаточно помыть внешние части водой или, проконсультировавшись с врачом, использовать специальные капли.

Ранее ортодонт Альмудена Эрраис предупредила о последствиях всего одного пропуска чистки зубов. По ее словам, если вечером не почистить зубы, это грозит воспалением и десен и появлением запаха изо рта.