Насморк зимой – не всегда простуда: как отличить аллергию от ОРВИ

Зимой насморк часто принимают исключительно за признак простуды, не думая, что он может быть проявлением аллергии. Специалисты напоминают, что ошибочная диагностика ведет к неэффективному лечению и ухудшению самочувствия.

Зимой насморк принято считать признаком ОРВИ, особенно на фоне кашля, боли в горле или повышения температуры. Однако, по словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан, в холодное время года ринит нередко имеет аллергическую природу. При этом люди, не подозревая об этом, начинают лечить его как вирусную инфекцию, что может усугубить состояние, привести к нарушению сна, головным болям и снижению иммунитета.

Среди ключевых отличий аллергического ринита – его затяжной характер (более 7–10 дней), отсутствие лихорадки, частое чихание, слезотечение, зуд и жжение в глазах. Выделения из носа при аллергии, как правило, остаются прозрачными и водянистыми, в то время как при вирусной инфекции они часто густеют и могут приобретать желтоватый или зеленоватый оттенок.

Главными триггерами зимней аллергии становятся бытовые аллергены: пылевые клещи, шерсть домашних животных, споры плесени. В холодный сезон люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где концентрация этих раздражителей выше, что способствует усилению симптомов.

Специалисты подчеркивают, что сосудосуживающие капли и другие средства от простудного насморка неэффективны при аллергии. Для точной диагностики рекомендуется обратиться к врачу и пройти лабораторное обследование – например, сдать специализированные аллергокомплексы, разработанные для выявления аллергенов у пациентов с ринитом или бронхиальной астмой.