Доктор предупредил о рисках заражения опасным птичьим гриппом

Птичий грипп — это инфекционное заболевание, вызываемое вирусами гриппа типа А, которые в естественных условиях циркулируют среди диких водоплавающих птиц. По данным ВОЗ, летальность среди подтвержденных случаев заражения людей некоторыми штаммами H5N1 может превышать 50%. При этом этим штаммом можно заразиться через продукты питания, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

«Для человека главные опасности заключаются в высокой летальностью при заражении. Когда вирус все же преодолевает видовой барьер и заражает человека, заболевание часто протекает тяжело. По данным ВОЗ, летальность среди подтвержденных случаев заражения людей некоторыми штаммами H5N1 может превышать 50%. Для сравнения, летальность от сезонного гриппа обычно составляет менее 0,1%. В отличие от сезонного гриппа, который в основном затрагивает верхние дыхательные пути, птичий грипп часто вызывает вирусную пневмонию, поражающую нижние дыхательные пути, и может привести к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) и полиорганной недостаточности. Кроме того, есть риск возникновения пандемии», – объяснил врач.

На сегодняшний день вирус не приспособлен для эффективной передачи между людьми. Заражение почти всегда требует тесного и прямого контакта с инфицированной птицей или средой, загрязненной вирусом.

«Теоретически возможен фекально-оральный путь передачи вируса при употреблении в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов от зараженной птицы. Вирус сохраняется в мясе и яйцах больных птиц. Большинство штаммов вируса обнаруживается в дыхательных путях или желудочно-кишечном тракте инфицированных птиц, однако высокопатогенные штаммы, например H5N1, распространяются почти на все части зараженной птицы, включая ее мясо. Однако правильная готовка уничтожает вирус. Вирус птичьего гриппа уничтожается при нагревании до температуры +70°С. Поэтому яйца стоит варить до состояния вкрутую, а грудку и другие части жарить не менее 30 минут при температуре 100°С», – объяснил доктор.

Также высок риск заражения при вдыхании вируса, содержащегося в выделений из дыхательных путей больных птиц или в мельчайших частицах их высохшего помета. Прикосновение к больным или мертвым птицам, а также к поверхностям (кормушки, вода, подстилка), загрязненным их пометом, тоже опасно. В группе риска работники птицефабрик, ветеринары, жители сельской местности, содержащие домашнюю птицу, люди, посещающие рынки живой птицы, а также охотники и орнитологи, контактирующие с дикой птицей.