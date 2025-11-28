Какие ошибки мешают дожить до ста лет

Долгожители это вовсе не супергерои с особым набором генов, иногда достаточно просто перестать жить так, чтобы "тело преждевременно сгорало", заявил доктор Лаклан Браун.

Исследователь, эксперт в области психологии рассказал, как общение с долгожителями постепенно поменяло и его жизнь.

"Теперь я и сам изменился: занимаюсь спортом, но не зацикливаюсь на нем, больше ценю отношения, чем раньше, слежу за своим сном", - отметил он.

По словам Брауна, он понял, "почему некоторые люди не стареют", когда познакомился с 101-летним жителем Окинавы. Долгожитель поразил его заявлением о том, что вообще не занимается спортом.

"Просто никогда не сижу долго", - добавил с улыбкой пожилой мужчина.

Особое отношение у долгожителей и к еде. Здесь три основных принципа. Во-первых, это рацион из простых цельных продуктов (чем меньше времени вы тратите на приготовление блюда, тем лучше). Люди используют сырые фрукты и овощи или измельченные зерна, ферментацию.

Во-вторых, важно не переедать (есть до насыщения на 80%). И третий момент: не забивать себе голову мыслями о запретной еде, потому что это вызывает лишь стресс.

Меньше думать о соблазнах им помогают четкое чувство цели, принятие старости, а не борьба с ней и по-настоящему "глубокие социальные связи".

"Как я могу чувствовать себя одинокой, если кто-то всегда заходит в мою дверь", - отметила долгожительница с Икарии.

А вот что заявил доктору 104-летний рыбак:

"Я просыпаюсь, потому что мне еще есть чем заняться. Вот когда нечего будет делать, тогда я и уйду".

Кроме того, почти все долгожители, ощущающие себя здоровыми людьми, несмотря на преклонный возраст, рано просыпаются и укладываются спать в одно и то же время. Сон они считают неотъемлемой частью жизни, а не признаком лени, передает "Доктор Питер".