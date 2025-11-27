Психолог объяснил, почему постоянно хочется есть

Повышенное чувство голода может быть связано с гормональными нарушениями, дефицитом питательных веществ, стрессом, и даже с обезвоживанием. Об этом рассказала «Газете.Ru» клинический и семейный психолог семейной клиники психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family Полина Соболева.

«Причины постоянного чувства голода могут быть самыми разными, от поведенческих до серьезных медицинских проблем. Начнем с физических и метаболических. Во-первых, дисбаланс сахара в крови и гиперинсулинемия: когда вы едите много простых углеводов (сладости, белый хлеб, сладкие напитки), уровень сахара в крови резко подскакивает, поджелудочная железа выделяет много инсулина. Инсулин быстро "загоняет" сахар в клетки, и его уровень в крови резко падает, вызывая новый, еще более сильный приступ голода. Второе, это инсулинорезистентность: клетки перестают "чувствовать" инсулин, и глюкоза не может в них попасть. Организм думает, что голодает, и посылает мощные сигналы есть еще, особенно тянет на углеводы», — пояснила Соболева.

Желание постоянно что-то есть может также сигнализировать о гормональных нарушениях и дефиците питательных веществ.

«Нехватка белка, клетчатки, полезных жиров, витаминов (например, D, группы В и минералов (магний, железо) может заставлять организм требовать больше еды в попытке восполнить дефицит. Вы едите много "пустых" калорий, но не насыщаете организм тем, что ему действительно нужно. Сюда же добавляется недосып — он нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит. На аппетит также влияет обезвоживание: центр голода и жажды в гипоталамусе расположены рядом. Иногда организм путает сигнал жажды с сигналом голода», — рассказала Соболева.

Психолог также обратила внимание на психологические и поведенческие причины высокого аппетита.

«Это эмоциональное "заедание": еда как способ справиться со стрессом, скукой, тревогой, грустью или даже радостью. А также пищевые привычки, например, есть перед телевизором, "за компанию", доедать большую порцию, даже если уже сыты», — добавила Соболева.

Чтобы побороть необузданный аппетит, психолог рекомендовала провести диагностику и исключить медицинские причины, а затем нормализовать питание и образ жизни.