Пять неожиданных фактов о куркуме, которые важно знать

Популярная золотистая специя, известная своими противовоспалительными свойствами, может нести в себе не только пользу, но и риски. Врач Сохаиб Имтиаз рассказал о малоизвестных, но важных фактах, которые стоит учитывать при употреблении куркумы, особенно в виде добавок.

Время приёма имеет значение. Для лучшего усвоения куркуму рекомендуется принимать вместе с жирной пищей, например, во время ужина. Приём натощак или прямо перед сном может вызвать проблемы с пищеварением и нарушить сон.

Опасное взаимодействие с лекарствами. Куркума может усиливать действие некоторых препаратов, что чревато серьёзными последствиями. Она несовместима с аспирином и другими разжижающими кровь лекарствами (повышает риск кровотечений), может чрезмерно снижать уровень сахара в крови и нарушать метаболизм препаратов от давления.

Серьёзные побочные эффекты. Помимо аллергии и пищеварительных симптомов (тошнота, диарея), куркума может вызывать сокращения желчного пузыря, что опасно для людей с жёлчнокаменной болезнью.

Препятствует усвоению железа. Специя может мешать усвоению этого микроэлемента из таких продуктов, как красное мясо, бобовые, яйца и листовая зелень. Это важно учитывать людям с риском анемии.

Не для всех безопасна. Врач категорически не рекомендует добавки с куркумой беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто принимает антикоагулянты, антациды или лекарства от диабета. Ещё одна скрытая угроза — возможное загрязнение специи тяжёлыми металлами (свинец, мышьяк), что представляет риск для детей и людей с больными почками или печенью.