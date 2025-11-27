Терапевт предупредил о возможной опасности корицы в кофе

Кофе с корицей может серьезно навредить здоровью печени, заявила терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова. О возможной опасности популярного напитка она предупредила в беседе с NEWS.ru.

© Lenta.ru

Врач подчеркнула, что вред печени наносит не кофе и не корица, а вещество кумарин, содержащееся в пряной добавке. При этом специалистка отметила, что в опасных объемах его находят лишь в некоторых сортах. Так, в цейлонской корице почти нет кумарина, а в чайной ложке корицы кассия содержится от 7 до 18 миллиграммов этого вещества. При этом для человека весом 70 килограмм суточная норма кумарина составляет около семи миллиграммов.

Гастроэнтеролог отметила, что высокое содержание кумарина не означает, что определенный вид корицы находится под запретом. По ее словам, чтобы превысить допустимую дозировку, нужно съесть как минимум ложку приправы.

«Щепотка корицы в вашем капучино меньше одного грамма. Даже с кассией вы получите мизерную дозу кумарина, с которой ваша печень справится без проблем», — заключила врач.

Ранее врач-кардиолог Аида Магамадова предупредила о вреде слишком большого количества кофе. По ее словам, употребление трех-четырех чашек кофе в день может увеличить склонность к аритмии, спровоцировать учащенное сердцебиение и небольшое повышение артериального давления.