Врач объяснил, почему глицин необходим вашему организму

Строительный блок здоровья: почему глицин необходим вашему организму?
Врач Екатерина Дмитренко рассказала RuNews24.ru о том, почему стоит обратить внимание на этот компонент и как он помогает сохранить здоровье и замедлить процессы старения.
Современный рацион часто изобилует белковыми продуктами, богатыми метионином — аминокислотой, избыток которой может ускорять старение. Однако глицин, играющий регуляторную роль в метаболизме метионина, присутствует в пище гораздо реже. По словам эксперта, это важный элемент, который стоит дополнительно принимать для поддержания здоровья.
Глицин оптимизирует работу метионина – аминокислоты, поступающей с большим количеством белка (мяса, рыбы, яиц). Избыток метионина может усиливать окислительный стресс и процессы старения. Глицин же снижает нежелательные эффекты метионина, помогая найти баланс.
Почему важно принимать глицин?
Екатерина Дмитренко выделяет несколько ключевых причин:
- Коллаген на треть состоит из глицина — это главный строительный материал кожи, суставов и связок.
- Участие в синтезе глутатиона — мощного антиоксиданта, защищающего клетки от свободных радикалов.
- Снижение уровня сахара в крови, что важно для профилактики диабета и метаболических заболеваний.
- Понижение температуры тела, способствующее улучшению качества сна и восстановлению.
- Уменьшение уровня воспалений, поддержка сердечно-сосудистой системы и органов от окислительного стресса.
- Помощь в выработке креатина — важного элемента для производства энергии в мышцах.
«Глицин — это одна из аминокислот, которую мы зачастую недополучаем, и которая играет огромную роль в поддержании не только молодости кожи, но и общего здоровья организма», — отмечает эксперт.
Исследования показывают, что приёмы глицина до 30 граммов в день безопасны и могут принести значительный эффект при корректном использовании.
Глицин — важная аминокислота, которая должна присутствовать в рационе для поддержки коллагена, снижения воспаления и защиты клеток. По мнению врача Екатерины Дмитренко, регулярный приём глицина может стать простым и эффективным шагом на пути к сохранению здоровья и молодости.
«Включение глицина в рацион — это способ позаботиться о своем организме на клеточном уровне», — резюмирует врач.
Необходима консультация медицинского специалиста.