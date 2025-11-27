Врач объяснил, почему глицин необходим вашему организму

Врач Екатерина Дмитренко рассказала RuNews24.ru о том, почему стоит обратить внимание на этот компонент и как он помогает сохранить здоровье и замедлить процессы старения.

Современный рацион часто изобилует белковыми продуктами, богатыми метионином — аминокислотой, избыток которой может ускорять старение. Однако глицин, играющий регуляторную роль в метаболизме метионина, присутствует в пище гораздо реже. По словам эксперта, это важный элемент, который стоит дополнительно принимать для поддержания здоровья.

Глицин оптимизирует работу метионина – аминокислоты, поступающей с большим количеством белка (мяса, рыбы, яиц). Избыток метионина может усиливать окислительный стресс и процессы старения. Глицин же снижает нежелательные эффекты метионина, помогая найти баланс.

Почему важно принимать глицин?

Екатерина Дмитренко выделяет несколько ключевых причин:

Коллаген на треть состоит из глицина — это главный строительный материал кожи, суставов и связок.

Участие в синтезе глутатиона — мощного антиоксиданта, защищающего клетки от свободных радикалов.

Снижение уровня сахара в крови, что важно для профилактики диабета и метаболических заболеваний.

Понижение температуры тела, способствующее улучшению качества сна и восстановлению.

Уменьшение уровня воспалений, поддержка сердечно-сосудистой системы и органов от окислительного стресса.

Помощь в выработке креатина — важного элемента для производства энергии в мышцах.

«Глицин — это одна из аминокислот, которую мы зачастую недополучаем, и которая играет огромную роль в поддержании не только молодости кожи, но и общего здоровья организма», — отмечает эксперт.

Исследования показывают, что приёмы глицина до 30 граммов в день безопасны и могут принести значительный эффект при корректном использовании.

Глицин — важная аминокислота, которая должна присутствовать в рационе для поддержки коллагена, снижения воспаления и защиты клеток. По мнению врача Екатерины Дмитренко, регулярный приём глицина может стать простым и эффективным шагом на пути к сохранению здоровья и молодости.

«Включение глицина в рацион — это способ позаботиться о своем организме на клеточном уровне», — резюмирует врач.

