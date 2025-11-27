Эксперт рассказала, какие привычные продукты незаметно разрушают зубы

Стоматолог Наталья Деркач рассказала, какие продукты на самом деле представляют серьёзную угрозу для здоровья зубов.

По её словам, проблема не ограничивается сладостями и рафинированными углеводами: многие продукты, которые считаются полезными или нейтральными, способны разрушать эмаль значительно быстрее, чем принято думать.

Эксперт отмечает, что цитрусовые соки, чай с лимоном и даже некоторые виды минеральной воды содержат высокую концентрацию кислот, которые постепенно разъедают эмаль. Чтобы уменьшить вред, Деркач советует пить соки через трубочку и полоскать рот после употребления кислых напитков.

Сухофрукты она называет одним из наиболее коварных продуктов: их липкая структура и высокий уровень сахара делают их почти столь же вредными, как конфеты. Гораздо безопаснее выбирать свежие фрукты и овощи.

Не менее опасными специалист считает спортивные напитки. Несмотря на их «здоровую» репутацию, в них много сахара и кислот, а употребление на фоне обезвоживания снижает защитную функцию слюны. Врач рекомендует заменить их водой или хотя бы разбавлять.

Консервированные овощи также могут наносить ущерб эмали из-за высокой кислотности. По словам стоматолога, маринованные огурцы и помидоры могут оказывать влияние, сопоставимое с действием цитрусовых или кислых сладостей.

Чипсы и попкорн нередко застревают между зубами, создавая благоприятную среду для бактерий. Деркач советует обязательно пользоваться зубной нитью после их употребления.

Вино — ещё один частый виновник проблем с зубами. Красное окрашивает эмаль и вызывает сухость, белое отличается большей кислотностью. Любой алкоголь снижает выработку слюны, поэтому рядом с бокалом, по словам эксперта, всегда должна быть вода.

Для минимизации вреда стоматолог рекомендует ограничивать перекусы, есть сладкое только во время приёма пищи, использовать трубочку для кислых напитков, а также не чистить зубы сразу после употребления кислых продуктов.

Лучше сначала прополоскать рот и подождать примерно полчаса, чтобы эмаль восстановила прочность. Она также советует всегда иметь с собой воду, чтобы предотвращать сухость во рту.