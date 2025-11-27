Трезвенники рассказали о побудивших их отказаться от алкоголя причинах

Трезвенники рассказали о причинах, по которым они отказались от алкоголя. Источниками мотивации они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одного мужчину заставили остановиться только серьезные проблемы со здоровьем.

«Я напивался каждую ночь в течение 20 лет. Если я не ходил в бар, то сидел дома и выпивал бутылку водки. Не мог без этого заснуть. Уже больше двух лет не пью. Скучаю ли по этому? Иногда. Однако у меня диабет и нейропатия из-за многолетнего злоупотребления», — freezingprocess, пользователь Reddit.

Другой пользователь из-за спиртного потерял брата, у которого внезапно остановилось сердце после новогодней вечеринки у партнерши дома.

«Он был слишком пьян, чтобы ехать домой, поэтому ее родители отвезли его домой и оставили одного в квартире. На следующее утро девушка решила его навестить и обнаружила его уже без признаков жизни. После этого я просто бросил пить — и даже не осознавал этого, пока друг не указал мне на это», — bluntbagwell, пользователь Reddit.

Выбравшая трезвость женщина напомнила об опасностях измененного сознания.

«Мне нравится всегда контролировать свои действия. Мысль о том, что я ничего не контролирую и даже не могу вспомнить деталей, пугает меня. А то, что я женщина и не контролирую ситуацию, усиливает страх», — Michelles-Corner, пользовательница Reddit.

