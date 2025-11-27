В чем польза тмина для здоровья

Японские ученые заявили, что тмин помогает снизить плохой холестерин
Специи обладают множеством полезных свойств, в том числе улучшают здоровье и укрепляют иммунитет. О свойствах черного тмина рассказали японские ученые.
Так, при ежедневном употреблении в пищу 5 граммов порошка черного тмина улучшается липидный профиль крови и снижаются риски ожирения, а также сердечно-сосудистых заболеваний.
Более того, после двух месяцев употребления тмина снижается уровень триглицеридов, общего холестерина и "плохого" холестерина.
Такой эффект достигается за счет снижения образования жировых клеток, что указывает на способность специи воздействовать не только на показатели крови, но и на клеточные процессы, лежащие в основе набора веса.
Также масло тмина оказалось идеальным помощником в борьбе с коронавирусом, сообщает medRxiv. Ученые провели исследование, во время которого инфицированные принимали 1 г меда и 80 мг черного тмина на 1 кг веса и заметили улучшение состояния больных.
Ранее эксперты заявили, что сидя на диете, необязательно есть однообразную еду. Лучше всего готовить вкусные блюда, добавляя в них полезные специи.