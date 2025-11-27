Россиянам посоветовали меньше думать, чтобы сохранить здоровье
Согласно данным медицинского сообщества и ученых, стресс негативно сказывается на иммунитете. Поэтому специалисты советуют минимизировать факторы, которые вызывают тревогу. В том числе навязчивые мысли.
По словам теледоктора Александра Мясникова, негативные мысли ухудшают общее состояние, приводя к стрессу. Это состояние опасно тем, что влияет на всю иммунную систему.
Поэтому врач советует россиянам научиться «отключать голову». Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном».
Мясников считает, чем дольше человек думает в голове мысли о потенциальных недугах, тем активнее стучатся в дверь.
«Просто надо жить», — подчеркнул доктор, уточнив, что при этом нельзя забывать про правильное питание, занятия спортом и активный образ жизни.
Ранее Мясников сообщил, что респираторно-синцитиальный вирус представляет большую опасность для здоровья легких и нередко приводит к госпитализации.
Также врач-реабилитолог развеял три мифа о температуре.