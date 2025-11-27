Физиотерапевт раскрыла главную привычку для здоровья и долголетия

Если бы можно было выбрать только одну привычку для здоровья, это была бы ходьба. Такой универсальный совет дала физиотерапевт Ана Галеоте, подчеркнув, что не нужно зацикливаться на мифических 10 000 шагах. Гораздо важнее постепенно и регулярно увеличивать продолжительность прогулок.

«Мы знаем, что увеличение количества шагов с 2 до 2,5 тысячи в день уже снижает риск смерти от всех причин на 8%, а около 8,8 тысячи шагов приводят к снижению риска смерти почти на 60%», — пояснила доктор.

Эксперт отметила, что польза ходьбы выходит далеко за рамки борьбы с лишним весом. Регулярные прогулки значительно улучшают настроение, стимулируют работу мозга, укрепляют сердечно-сосудистую систему и ускоряют метаболизм.