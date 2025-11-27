Врач развеял миф о лучшей позе для зачатия

Врач-андролог Алланом Пейси развеял миф о том, что некоторые позы во время секса увеличивают вероятность зачатия. Его мнение опубликовало издание Metro.

В частности, в социальных сетях стало популярным предположение о том, что проще всего забеременеть в позе «тачка»: в ней женщина упирается руками в пол и держит обе ноги в воздухе, а мужчина в это время стоит сзади и, придерживая ее за талию, не дает ей упасть. Как утверждают пользователи, эта позиция неудобна и требует много усилий, но зато обеспечивает близкое проникновение пениса к шейке матки.

Пейси отметил, что это не первая поза, которая претендует на то, чтобы считаться лучшей для зачатия ребенка. Ранее ту же способность приписывали миссионерской позиции и позе «по-собачьи».

«Насколько мне известно, не существует каких-либо конкретных сексуальных поз, которые увеличивают вероятность наступления беременности», — заявил андролог.

Специалист подчеркнул, что единственный рабочий метод — это регулярно заниматься сексом. Также, по его мнению, вероятность зачатия может увеличиться после долгой прелюдии. Пейси объяснил, что сильное возбуждение увеличивает количество выделяемой спермы, что потенциально может увеличить шанс оплодотворения.

