Лучшие позы для секса после переедания

Сексологи назвали пять позиций, которые подходят для людей, которые объелись и ощущают тяжесть в животе. Советы экспертов приводит издание PopSugar.

Эксперт по сексу и отношениям Закари Зейн считает, что после сытного ужина идеальной является поза «ложки». Другой альтернативой он назвал взаимную мастурбацию.

«Оба партнера могут лечь на спину, так что никому не придется лежать на набитом животе. К тому же, такой вариант требует минимум энергии при максимуме удовольствия», — заявил Зейн.

Чтобы уменьшить давление на живот, сексолог Сара Томчессон посоветовала заняться сексом стоя. Она уточнила, что для комфортного проникновения партнерше нужно немного наклониться и упереться руками во что-то твердое, партнер тем временем находится сзади.

Еще два варианта для ленивого секса назвала сексолог Минди ДеСета. Во-первых, по ее мнению, после еды можно попробовать оральный секс или медленный половой акт в миссионерской позе. Чтобы уменьшить нагрузку на партнера сверху, она рекомендовала подложить под бедра партнерши несколько подушек.

Ранее психолог Екатерина Матвеева назвала распространенную ошибку в сексе. По ее мнению, выключенный свет во время интимной близости уменьшает удовольствие.