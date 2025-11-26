Назван фактор, повышающий риск возникновения болезней сердца на 45%

Продолжительная бессонница повышает риск возникновения болезней сердца на 45 процентов. Об этом факторе предупредила врач-сомнолог, президент Британского общества сна Элли Хэр в беседе с Metro.

© Lenta.ru

Врач указала, что даже одна бессонная ночь вызывает состояние, похожее на похмелье. По ее словам, человек ощущает усталость, раздражительность и сильнее рискует попасть в аварию или получить травму. Если же проблемы со сном возникают постоянно, это оказывает разрушительное влияние на жизнь и здоровье, предупредила специалистка.

Сомнолог утверждает, что неоднократно встречала людей, которые разводились и теряли работу из-за бессонницы. Кроме того, по ее словам, хронический недостаток сна на 45 процентов повышает риск возникновения болезней сердца, а также может стать причиной развития диабета второго типа, гипертонии, сердечной недостаточности и метаболического синдрома.

Ранее психолог Нурия Рур заявила, что недостаток сна негативно влияет на головной мозг. По ее словам, последствия от сна продолжительностью менее четырех часов можно сравнить с воздействием шести кружек пива.