Диетолог ответил, от какой привычки нужно отказаться ради здоровья

Привычка есть перед компьютером или телевизором может привести к проблемам со здоровьем, рассказала диетолог Кристина Войт. В беседе с NEWS.ru она посоветовала отказаться от этой практики.

© Lenta.ru

«Когда взрослые или дети во время приемов пищи направляют внимание не на еду, а на просмотр чего-либо, они будут переедать или недоедать», — объяснила Войт.

Диетолог добавила, что привычка есть перед телевизором также лишает человека возможности полноценно ощущать вкус и текстуру блюда. Со временем она может спровоцировать появление лишнего веса и проблемы с ЖКТ, уточнила специалистка.

Другая опасность такой привычки — это то, что, отвлекаясь на происходящее на экране, человек будет недостаточно тщательно пережевывать пищу. Войт объяснила, что для хорошего пищеварения каждый кусок рекомендуется пережевывать около 20 раз.

