Нутрициолог рассказал, с чего лучше всего начинать прием пищи

Нутрициолог Ольга Панова рекомендовала перед приёмом пищи выпивать стакан тёплой воды.

© Unsplash

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что тёплая вода способствует лучшему пищеварению и хороша для поджелудочной железы.

«К тому же стаканом воды вы можете контролировать аппетит, то есть не съедите больше, чем хотелось. Не будет чувства сильного голода», — добавила специалист.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с 360.ru рассказала о полезных свойствах хурмы.