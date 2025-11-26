Перечислены самые бесполезные упражнения для похудения

Очень часто при похудении люди руководствуются правилом: чем больше тренируешься — тем быстрее похудеешь. Однако не все упражнения являются эффективными при борьбе с лишним весом. Наталья Волкова, топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), рассказала «Газете.Ru» о популярных упражнениях, которые не приносят должного результата при похудении.

© Freepik

Первое такое упражнение — скручивания на пресс.

«Одно из популярных, но при этом переоцененных упражнений для снижения веса. При выполнении данного упражнения прорабатываются прямая и косая мышцы живота. Однако здесь не требуется большого количества энергии, поэтому сжигается не так много калорий, а жир, соответственно, остается. Вместо скручиваний в тренировку можно включить высокие подъемы коленей на месте», — объяснила она.

Второе — кручение обруча.

«Оно улучшает координацию и повышает тонус тела, но энергозатраты слишком малы для влияния на вес. Для видимого эффекта следует заменить его на берпи или прыжки со скакалкой, если нет противопоказаний», — посоветовала тренер.

Третье — долгие статические планки.

«Планки способствуют укреплению мышц корпуса, однако не ускоряют процесс жиросжигания. Эффективнее включать планку в динамическую тренировку, которая будет прорабатывать как пресс, так и форму тела в целом», — подчеркнула Волкова.

Таким образом, по ее словам, для грамотного похудения не стоит выбирать упражнения для точечной проработки проблемных зон, так как процесс жиросжигания происходит равномерно по всему телу. При этом важно не забывать о том, что необходимо сжигать большее количество калорий, чем было употреблено. При похудении рацион питания должен выстраиваться по принципу умеренного дефицита калорий и регулярной физической активности.