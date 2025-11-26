Как укрепить иммунитет, зарядиться энергией и сохранить бодрость

Зима — это не только время уютных вечеров и снежных пейзажей, но и период испытаний для нашего организма. Холод, короткий световой день, повышенная нагрузка на иммунную систему — все это может привести к усталости, частым простудам и снижению настроения. Но правильная подготовка поможет встретить холодный сезон во всеоружии. Как это сделать с помощью нетрадиционной медицины, нам рассказала иммунолог Лада Пшеничная.

© Freepik

Больше всего переход в зиму сказывается на жителях средний полосы России, потому что здесь очень выражена сезонность, и к зиме климат меняется кардинально в худшую сторону.

«В городе, особенно в таком, как Москва, где солнечный свет в декабре становится редким гостем, а движение сводится к перебежкам между метро и домом, мы идем против своих природных ритмов. Мы страдаем от гиподинамии на фоне стресса, едим охлаждающие салаты, когда тело просит тепла, и истощаем свою нервную систему, борясь с естественным желанием замедлиться», — рассказывает наш эксперт.

По ее словам, результат этому — упадок сил, хандра, ослабленный иммунитет и лишние килограммы как попытка тела «утеплиться».

Питание — основа зимнего периода

Подготовить организм проще всего с помощью питания. Забудьте о холодных завтраках и салатах. Ваша пища должна быть горячей, питательной и легкоусвояемой.

«Начните утро с теплой приготовленной каши (овсянка, пшено, рис) со щепоткой согревающих специй. Это ваша база», — поясняет наш эксперт.

Согревающие специи — союзники зимы:

имбирь — разжигает пищеварительный огонь (агни), согревает изнутри, борется со слизью;

корица — улучшает кровообращение, создает ощущение тепла и уюта;

кардамон — балансирует, помогает усвоению пищи, освежает ум;

гвоздика — обладает мощным согревающим и антисептическим действием;

куркума — сильнейший противовоспалительный продукт, очищающий кровь.

Добавляйте эти специи в каши, супы, тушеные овощи и зимние чаи.

Для утепления тела введите в рацион корнеплоды (морковь, свекла, репа), тыкву, луковичные овощи (лук, чеснок), качественные жиры (топленое масло гхи, кунжутное масло) и хорошо проваренные зерна.

«Кстати, ноябрь — отличный месяц для того, чтобы запасти себе немного жира, в ноябре ни в коем случае нельзя насильственно худеть или ограничивать себя в еде, жировая прослойка ноября — это залог здоровой зимы, без фанатизма, конечно, и в меру своей конституции», — предупреждает Лада.

Осторожнее с физическими нагрузками

Важно не забывать о физической нагрузке, но нужно правильно ее подбирать для холодного периода.

«Не изнуряйте себя высокоинтенсивными тренировками. Ваш выбор — йога (хатха, айенгара), цигун, плавание в бассейне с теплой водой или длительные прогулки в светлое время суток. Сильно потеть в бане тоже не рекомендуется, только согреваться», — рассказывает специалист.

Эти практики не тратят, а распределяют и накапливают энергию Ци, разгоняют лимфу, успокаивают ум и согревают тело изнутри через глубокое осознанное дыхание.

Больше солнца

Для компенсации и дефицита солнца тоже есть некоторые хитрости. В городах, где солнце садится в 16:00 (например, в Москве), шишковидная железа производит мелатонин (гормон сна) почти круглосуточно, что вызывает сонливость и апатию. Поэтому наш эксперт советует стараться ловить каждый луч солнца. Лада:

«Выходите на улицу в обеденный перерыв. Если такой возможности нет — используйте лампу полного спектра на рабочем месте 20-30 минут утром. Если позволяет иммунитет, то очень хорошо съездить в теплые и солнечные страны на каникулы, но только с учетом своих конституций и биоритмов, чтобы не устроить себе срыв адаптации».

Солярии или домашнее ультрафиолетовые лампы тоже могут подойти, если нет противопоказаний, и лампы исправны. Также эксперт рекомендует за 2 часа до сна приглушить свет и зажечь свечи. Это даст сигнал нервной системе и надпочечникам, что пора отдыхать, помогая восстановить нарушенный из-за недостатка света цикл.

Согревайте тело

Зимой стоит поддержать и нервную систему. Холод и темнота — стрессоры. Абхьянга — масляный самомассаж — это лучшая практика для успокоения. 10 минут утром перед душем растирайте все тело теплым кунжутным маслом. Это глубоко питает ткани, успокаивает нервную систему и согревает.

Также полезно согревать почки. Кладите на область поясницы грелку или мешочек с теплой солью на 15-20 минут вечером. Это напрямую подпитывает вашу «батарейку» по ТКМ, советует иммунолог.

Вечером замените черный чай и кофе на травяные настои с ромашкой, мятой, мелиссой или готовыми аюрведическими смесями.