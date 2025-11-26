Нутрициолог объяснил, почему нельзя принимать все витамины разом

Как бы хорошо и качественно мы ни питались, обычно мы принимаем дополнительно еще и витамины (по сути, пьем таблетки, чтобы потом не пить таблетки, но уже от хворей). Витамины взаимодействуют между собой, усиливают или, наоборот, мешают друг другу усваиваться. Именно поэтому от одного и того же комплекса у разных людей может быть разный эффект — и дело вовсе не в качестве препарата, а в биохимии сочетаний. Иногда даже реально полезные вещества, принятые вместе и не в то время, начинают глушить работу друг друга и дают нулевой или совсем не тот результат, на который рассчитывали. Нутрициолог Елена Мухина поделилась подробностями.

Кальций мешает усвоению железа и цинка

Этот минерал буквально конкурирует с железом и цинком за одни и те же транспортные пути в кишечнике. Если принять их вместе, организм выберет кальций, а железо и цинк усвоятся значительно хуже.

«Именно поэтому препараты железа рекомендуют принимать отдельно от молочных продуктов и кальциевых добавок. Идеальный вариант — разнести их по времени минимум на два-три часа. А кофе мешает усвоению вообще всего и того же железа, в частности, поэтому его пить нужно только отдельно», — подчеркивает врач.

Витамины A, D, E и K конкурируют за усвоение

Все эти витамины относятся к жирорастворимым. Это значит, что для их всасывания нужны жиры и работа желчных кислот. Если проглотить их все одновременно в больших дозах, они начнут мешать друг другу, потому что организм не в состоянии эффективно обработать такой объем сразу. Лучше либо выбирать сбалансированные комплексы с продуманными дозировками, либо принимать их в разные приемы пищи в течение дня.

Витамин C может снижать эффект витамина B12

Аскорбиновая кислота в больших дозах способна разрушать часть молекул B12 в желудке и тонком кишечнике.

«Если эти витамины принимаются одновременно, усвоение B12 может снижаться. Именно поэтому между ними желательно выдерживать интервал хотя бы в два часа. Особенно это важно для людей с анемией и дефицитом B12. А вот с железом и медью он чудесно рифмуется», — объясняет нутрициолог.

Магний и кальций лучше не принимать вместе в высоких дозах

Хотя оба минерала важны для костей и нервной системы, работают они в организме по-разному и даже противоположно. Кальций отвечает за сокращение мышц, магний за их расслабление. В больших дозах они могут нейтрализовать эффект друг друга. Если есть необходимость в обоих, логичнее принимать их в разное время суток, например, кальций утром, магний вечером. А вот калий можно и нужно сочетать с магнием, вместе они могут избавить, например, от тахикардии.

Некоторые сочетания, наоборот, усиливают эффект

Есть и те комбинации, которые работают в паре гораздо лучше, чем по отдельности. Железо лучше усваивается вместе с витамином C, а витамин D усиливает всасывание кальция и фосфора. Витамин B6, B9 и B12 вместе поддерживают нервную систему и участвуют в регуляции уровня гомоцистеина, а омега−3 улучшают усвоение витамина D и полезны для клеточных мембран. Именно поэтому важно не только избегать конфликтующих сочетаний, но и осознанно выбирать правильные дуэты.