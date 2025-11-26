«Смертельный марафон»: к чему приводит чрезмерное употребление фастфуда

Популярный фитнес-блогер из Оренбурга Дмитрий Нуянзин скончался после марафона по набору массы — мужчина ел только фастфуд. Перед Новым годом он решил продемонстрировать подписчикам, как быстро и эффективно похудеть, однако реализовать эти планы он не успел: блогер скончался во сне от остановки сердца. О том, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление фастфуда, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, ежедневное увлечение фастфудом приводит к плачевным последствиям, среди которых:

лишний вес;

проблемы с сердечно-сосудистой системой;

проблемы с ЖКТ;

проблемы с печенью;

онкология.

«Высокая удельная калорийность продукта рано или поздно приводит к набору лишнего веса. Конечно, если человек регулярно занимается спортом, изменения в теле не будут заметны сразу, но, как правило, такой едой увлекаются те, кто редко занимается спортом, поэтому дополнительные килограммы — одна из частых проблем при постоянном употреблении фастфуда», — сообщила Чернышова.

Также чрезмерное увлечение бургерами и другими видами фастфуда вредит желудку, печени и сердцу, предупредила врач.

«В такой еде мало овощей и зелени: один лист салата и один кусочек огурца не закроют даже пяти процентов нормы потребления клетчатки, что в перспективе влияет на состояние ЖКТ и печени. Наравне с этим клетчатка отвечает за снижение плохого холестерина — если ее недостаточно в рационе питания, страдают сосуды и сердце», — пояснила специалист.

При этом любой фастфуд готовят на жирах неприродного происхождения, используя масло для жарки повторно, что способствует развитию онкологии, напомнила Чернышова.

«Из-за того, что одно и то же масло используют несколько раз, серьезно повышается канцерогенность продукта. В нем появляются примеси, которые рано или поздно могут вызвать рак», — предупредила специалист.

Эксперт также предостерегла: если есть фастфуд на постоянной основе, проблемы со здоровьем будут неизбежны. Но если человек своевременно откажется от вредной пищи и вовремя скорректирует свой рацион питания, есть вероятность улучшения показателей здоровья.

В октябре более 150 человек отравились готовой едой в Улан-Удэ. «Вечерняя Москва» выяснила, что стало причиной массового отравления и кто понесет за это ответственность.