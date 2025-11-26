Когда лучше ужинать для эффективного похудения?

На фестивале НутриFEST, который состоялся в Новосибирске, Татьяна Ширинова, врач общей практики, нутрициолог развеяла популярный миф о том, что тем, кто худеет, нельзя есть после шести вечера.

Специалист прокомментировала распространенное убеждение: «Если хочешь похудеть – не ешь после 18:00». По ее словам, подобные временные ограничения не только не помогут, но могут даже навредить процессу снижения веса.

Главное правило, которое озвучила специалист – последний прием пищи должен происходить за 2-3 часа до сна. В то же время важно соблюдать так называемый «чистый ночной промежуток» – не менее 12 часов без еды.

Однако, по словам врача, чрезмерно длинные перерывы между приемами пищи также вредны. Если человек ужинает в 17:00 или даже раньше и при этом пропускает завтрак, голодный период превышает 13 часов. Это создает стресс для организма, провоцируя выброс кортизола – гормона стресса, который, в свою очередь, блокирует жиросжигание.

Таким образом, ключ к эффективному похудению – не жесткий запрет на вечернюю еду, а сбалансированный режим питания с учетом времени сна и индивидуальных особенностей организма.