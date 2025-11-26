Насколько эффективны секреты здоровья Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскрыл свои секреты для поддержания крепкого здоровья. Он советует спать минимум восемь часов, заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, избегать стресса, отказаться от алкоголя, курения и приема лекарств. «Вечерняя Москва» узнала у врача — терапевта-валеолога и нутрициолога Надежды Чернышовой, насколько эффективны эти правила здорового образа жизни.

По ее словам, отказ от таблеток не скажется на организме положительно. Каждый человек от рождения обладает разным уровнем здоровья. Есть люди, которые не могут обходиться без лекарств, в связи с чем им приходится медикаментозно усиливать слабые места в организме.

«Отказ от таблеток точно не укрепит здоровье и не продлит жизнь. Важно понимать, что средняя продолжительность жизни увеличилась колоссально именно за счет открытий в области медицины и изобретения лекарств от многих заболеваний. Если 200 лет назад в среднем люди жили до 40 лет, то сейчас — до 70–75. Совсем обойтись без медикаментов — это утопия. Молодой здоровый организм, который сейчас не нуждается в дополнительной поддержке, в старости не сможет функционировать без определенных препаратов. Поэтому я не рекомендую следовать этому совету Дурова», — сказала она.

Эксперт отметила, что подобная рекомендация такого известного лидера мнений может побудить некоторых людей отказаться от назначенных врачом препаратов, которые им необходимо принимать пожизненно, и это может обернуться печальными последствиями.

«Если человек от них откажется, то он никак не увеличит продолжительность своей жизни, а, наоборот, ускорит летальный исход. Например, если пациенту нужно принимать гормоны для поддержания функций щитовидной железы или колоть инсулин при сахарном диабете, то без них он умрет», — говорит Чернышова.

При этом терапевт отметила, что сейчас стало модно пить огромное количество БАДов и витаминов без назначения врача — отказ непосредственно от этой привычки может положительно отразиться на здоровье.

«Некоторые люди самостоятельно назначают себе много совершенно ненужных медикаментов и биологических добавок. Но на основании многолетних исследований ученые доказали, что прием поливитаминных препаратов не оказывает существенного влияния на здоровье. Та же омега-3 в долгосрочной перспективе не улучшает состояние организма. Поэтому самостоятельно покупать БАДы и пытаться помочь организму дополнительными добавками точно не нужно. Пить витамины можно только после сдачи анализов, выявляющих дефициты, и по направлению лечащего врача, который назначит нужную дозировку», — предупредила собеседница «ВМ».

По ее мнению, остальные правила для поддержания здоровья, которые озвучил Дуров, такие как здоровый сон, правильное питание, спорт, минимизация стресса и отказ от алкоголя и курения, под силу соблюдать каждому. Особое внимание нужно уделить качественному сну.

«Достаточное количество сна положительно влияет на здоровье организма. Но это необязательно минимум восемь часов, потому что у каждого человека индивидуальная потребность во сне. Можно определить свою норму самостоятельно, чтобы чувствовать себя хорошо. Это однозначно одна из главных рекомендаций по сохранению здоровья, потому что недостаток сна или некачественный ночной отдых сразу снижает иммунитет и ослабляет все защитные силы организма», — сказала она.

Также нужно стараться жить так, чтобы не находиться в постоянном напряжении, не испытывать хронических негативных эмоций, страха, тревоги и стресса. Это тоже очень важно для сохранения здоровья, заверила врач.

«Кроме того, в рационе питания должно быть больше натуральных продуктов, лучше отказаться от полуфабрикатов, колбас, фастфуда, переработанной пищи и чипсов. Нужно готовить себе полноценную, разнообразную еду и не превышать суточный калораж. Это точно укрепляет здоровье, способствует сохранению жизни и увеличивает ее продолжительность», — говорит она.

Помимо этого, терапевт согласна с тем, что нужно отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.

«Никотин и алкоголь — это яд, который ослабляет здоровье. Если исключить негативное воздействие этих веществ, не заставлять организм отвлекаться на борьбу с последствиями пагубных привычек, то этим можно значительно продлить себе жизнь», — заключила эксперт.

