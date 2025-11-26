Эксперт развеял миф о дробном питании

На фестивале НутриFEST в Новосибирске нутрициолог Татьяна Ширинова развеяла популярный миф о том, что дробное питание способствует снижению веса.

В рамках фестиваля НутриFEST, организованного Ассоциацией нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) и Международным институтом интегративной нутрициологии (МИИН) в Новосибирске, прошел тренинг «Код полноценного питания». Участники мероприятия получили актуальные знания о здоровом питании и смогли задать вопросы экспертам. В ряду прочих эксперты осветили вопрос дробного питания и его влияния на процесс похудения.

Врач общей практики и клинический нутрициолог Татьяна Ширинова пояснила, что распространенное убеждение – чем чаще ешь, тем лучше худеешь – не соответствует действительности. По ее словам, частый приём пищи (пять–шесть раз в день) приводит к постоянному выбросу инсулина, гормона, который подавляет процесс расщепления жиров.

«Частый прием пищи стимулирует выработку инсулина, а инсулин останавливает жиросжигание. То есть, когда у нас инсулин находится на пике, жиросжигания не происходит. При пятиразовом питании уровень инсулина высокий в течение всего дня», – отметила специалист.

По рекомендации врача, оптимальным для большинства людей является трехразовое питание, при необходимости – с одним перекусом. Дробное питание может быть оправдано, но только по медицинским показаниям и после консультации со специалистом, с учетом индивидуальных особенностей здоровья.